Hatay'da 3 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 bin 800 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mızraklı Mahallesi'nde ikamet eden N.G'nin evindeki kaçak imalathanede sahte içki ürettiği bilgisini aldı.
Adrese düzenlenen operasyonda, satışa hazır 3 bin 800 litre sahte içki ile çok sayıda fıçı ve bidon ele geçirildi.
Şüpheli N.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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