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Hatay'da 3 otomobilde 28 göçmen yakalandı

05.07.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 3 otomobilde 28 göçmen yakalandı

Hatay'ın Belen ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 28 göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun-Belen kara yolunda 3 otomobili durdurdu.

Araçlarda kimlik kontrolü yapan ekipler, yurda yasa dışı yollarla giren 28 göçmeni tespit etti.

Suriye uyruklu oldukları belirlenen göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Suriye uyruklu 3 sürücü hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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