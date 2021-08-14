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Hatay'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

14.08.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kumlu kara yolu kavşağında Ayşe K'nin kullandığı 31 NFR 87 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak iki otomobile çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Ayşe K. ile diğer araçlardaki Bergüzar K. ve Gülendam A. ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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