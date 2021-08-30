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Hatay’da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı

30.08.2021 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı

Hatay’da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla özel ışık gösterisi yapıldı.

Belediye taş binası ve Habib-i Neccar Dağı'nda ay yıldızlı bayrakla başlayan video mapping gösterisinde "Zafer Bayramımızın 99. yıldönümü kutlu olsun" mesajı yer aldı.

Vatandaşların ilgiyle seyrettiği gösteride Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları eşliğinde 30 Ağustos Zaferi'ne giden süreç anlatıldı.

Öte yandan, Habib-i Neccar Dağı'na ise “Zafer Bayramımızın 99. yıldönümü kutlu olsun” mesajları yansıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 31 Ağustos Salı

İmsak
04:36
Sabah
05:59
Öğle
12:41
İkindi
16:19
Akşam
19:13
Yatsı
20:30

Hatay Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Salı

Esen Eczanesi
Antakya
Hekimoğlu Eczanesi
Defne
Nevra Eczanesi
Defne
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