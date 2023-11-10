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  4. Hatay’da 370 kişinin hayatını kaybettiği sitenin müteahhidi Ankara Adliyesi’ne sevk edildi

Hatay’da 370 kişinin hayatını kaybettiği sitenin müteahhidi Ankara Adliyesi’ne sevk edildi

10.11.2023 14:21 | Son Güncelleme:
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Hatay’da depremde 370 kişinin hayatını kaybettiği sitenin müteahhidi Mehmet Özat, Ankara’da gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay’da depremde 370 kişinin hayatını kaybettiği konutların müteahhidi Mehmet Özat’ın saat 12.00 sıralarında Ankara Bilkent Center AVM’nin açık otopark kısmında bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Mehmet Özat’ı depremzede yakınlarının tanıdığı ve yakalanması için polise ihbarda bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Mehmet Özat, gerekli adli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Ankara Adliyesi’ne sevk edilen Özat, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verecek.

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