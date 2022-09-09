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Hatay'da 4 bin 250 litre sahte içki ele geçirildi

09.09.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 4 bin 250 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da 4 bin 250 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde 4 bin 250 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Akbez ve Girne mahallelerinde C.K. ve B.Y'nin evlerinde sahte içki üretip sattığını belirledi.

Şüphelilerin adreslerine baskın düzenleyen ekipler, bidonlar içerisinde 4 bin 250 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.K. ve B.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Hatay Hassa sahte içki baskın jandarma

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