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Hatay'da 40 kilogram esrar ve 350 kök Hint keneviri ele geçirildi

09.08.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 40 kilogram esrar ve 350 kök Hint keneviri ele geçirildi

Hatay'ın Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde 40 kilogram esrar ve 350 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında iki ilçede operasyon düzenledi.

Ekipler, Samandağ ilçesi Eriklikuyu Mahallesi'nde E.B'ye ait portakal bahçesinde 168 kök Hint keneviri ile 16 kilogram esrar buldu.

Yayladağı ilçesi Gözlüce Mahallesi'nde M.S'ye ait zeytin bahçesinde de 182 kök Hint keneviri ile 24 kilogram esrar ele geçirildi.

Bahçe sahipleri E.B. ve M.S. gözaltına alındı.

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