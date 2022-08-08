Hatay'da 43 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, kesinleşmiş 43 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" suçundan hakkında 43 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Z'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla hükümlüyü yakaladı.

A.Z. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz