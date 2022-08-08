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Hatay'da 43 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

08.08.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 43 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, kesinleşmiş 43 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" suçundan hakkında 43 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Z'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla hükümlüyü yakaladı.

A.Z. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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cezaevi Hatay hapis

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