Hatay’da 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından, kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor. Bu çerçevede, ‘Birden fazla kişi ile birlikte yağma, 3 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 31 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası alan E.B yakalandı. Adli işlemlerin ardından 13 yıl 7 ay daha kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Toplamda 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası alan zanlı E.B. cezaevine gönderildi.

