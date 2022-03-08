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Hatay'da 47 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

08.03.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 47 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hatay'da hakkında kesinleşmiş 47 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, "silahla yağma", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 47 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C'nin Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'ndeki annesinin evine gideceği bilgisine ulaştı.

Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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