YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da 5 köpek yavrusunun öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi

Hatay'da 5 köpek yavrusunun öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi

27.07.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 5 köpek yavrusunun öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi

Kırıkhan ilçesinde öldürülen 5 köpek yavrusunun görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına hayvanseverler tepki gösterdi.

Köpeklerin öldürüldüğü iddia edilen Alabeyli Mahallesi mezarlığında bir araya gelen hayvanseverler, bölgeye karanfil bıraktı.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Dr. Ufuk Bayraktar, yaşanan olaydan dolayı çok acılı ve öfkeli olduklarını söyledi.

İnsanların, birbirine, doğaya ve hayvanlara karşı bu kadar şiddet dolu eylemlerine anlam veremediklerini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hepimiz kızgın olduğumuz kadar şaşkınız, bunlara bir son verilmesini istiyoruz, faillerinin cezalandırılmasını istiyoruz. Ortak çözüm noktası düzenli kısırlaştırma yapmaktır. Artan sokak hayvanı nüfusundan bizler de çok mutlu değiliz. Bunun da yasal, bilimsel ve vicdani yolu düzenli kısırlaştırma yapmaktır."

Pati Koruyucuları (Paw Guards) İl Temsilcisi İbrahim Göçer de, yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını, yetkililerin yer tahsisi konusunda yardımcı oldukları takdirde hayvanların bakımlarını üstleneceklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da otomobilin tamponunda 1 kilo 65 gram esrar bulunduHatay'da otomobilin tamponunda 1 kilo 65 gram esrar bulundu
Türkiye İş Bankası Müzesi, 2 milyon ziyaretçi ağırladıTürkiye İş Bankası Müzesi, 2 milyon ziyaretçi ağırladı
Adana'da otoyolda tırla kamyonun çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktıAdana'da otoyolda tırla kamyonun çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
sokak hayvanları

Hatay Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:56
Sabah
05:31
Öğle
12:47
İkindi
16:34
Akşam
19:53
Yatsı
21:21
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Japonya'da maymun terörü! Yetkililer katil maymun avına çıktı

Japonya'da maymun terörü! Yetkililer katil maymun avına çıktı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.