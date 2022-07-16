YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

16.07.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında takibe aldıkları bir otomobili Konuk Mahallesi'nde durdurdu.

Kimlik kontrolünde, araçtaki 6 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME - Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Kars'ta darbe girişimi gecesi yollara konulan iş makineleriyle konvoy oluşturulduKars'ta darbe girişimi gecesi yollara konulan iş makineleriyle konvoy oluşturuldu
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğuTekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu
Anahtar Kelimeler:
Hatay jandarma

Hatay Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:44
Sabah
05:23
Öğle
12:46
İkindi
16:35
Akşam
20:00
Yatsı
21:32
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.