Hatay'da 8 bin 571 parça gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 8 bin 571 parça elektronik eşya ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonucu ilçe merkezindeki bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, Avsuyu Mahallesi'nde yakalandı.
Araçta ve sürücüsü Y.Ö'nün adresindeki aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen toplam 8 bin 571 parça cep telefonu şarj aletleri, kulaklık, batarya, hoparlör ve çeşitli cep telefonu ile bilgisayar aksesuarları ele geçirildi.
Sürücü Y.Ö. gözaltına alındı.
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