Hatay'da 8 kilo 630 gram esrar ele geçirildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 8 kilo 630 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Altınözü ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 kilo 630 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



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