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Hatay'da 85 litre sahte içki ve 65 kök Hint keneviri ele geçirildi

30.10.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 85 litre sahte içki ve 65 kök Hint keneviri ele geçirildi

Hatay'da 85 litre sahte içki ve 65 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hassa ilçesi Dervişpaşa Mahallesi'nde ikamet eden A.R.Ö'nün sahte içki üretip sattığı, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan M.A.Ö'nün de evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, adreslerde 85 litre sahte içki ve bir miktar uyuşturucu ile Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 65 kök Hint keneviri buldu.

Şüpheliler A.R.Ö. ve M.A.Ö. gözaltına alındı.

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Hatay sahte içki

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