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Hatay'da 900 bin makaron ile 270 kilogram tütün ele geçirildi

11.10.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 900 bin makaron ile 270 kilogram tütün ele geçirildi

Hatay'da 900 bin makaron ile 270 kilogram tütün ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde gümrük kaçağı 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 270 kilogram tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu ihbarı üzerine İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi ile Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bir otomobil ve minibüste arama yaptı.

Araçlarda gümrük kaçağı 900 bin makaron ile 270 kilogram tütün bulundu.

Sürücüler N.K. ve O.G. gözaltına alındı.

Hatay'da 900 bin makaron ile 270 kilogram tütün ele geçirildi

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