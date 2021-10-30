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Hatay'da 93 litre sahte içki ele geçirildi

30.10.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 93 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da 93 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da 93 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'ndeki 2 evin bodrum katlarında sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 93 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

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Hatay sahte içki

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