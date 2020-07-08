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Hatay’da afete hazırlık toplantısı

HATAY HABERLERİ  | 08.07.2020 17:20 | Son Güncelleme

Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, "2020 Afetlere Hazırlık Yılı teması ile deprem öncesinde, deprem çantasının hazırlanması ve her ilçede belirlenen toplanma alanları hakkında bilgi sahibi olmak gibi alınacak tedbirler depremi en az hasarla atlatmamıza yardımcı olacaktır" dedi.Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu Başkanlığında gerçekleştirildi.Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı esas alan, etkin ve etkili müdahale için yapılan proaktif çalışmalar doğrultusunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Çakıroğlu, ”Son 3 ayda yoğun bir şekilde ciddi afetlerle karşı karşıya kalıyoruz.

Hatay’da afete hazırlık toplantısı

Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, "2020 Afetlere Hazırlık Yılı teması ile deprem öncesinde, deprem çantasının hazırlanması ve her ilçede belirlenen toplanma alanları hakkında bilgi sahibi olmak gibi alınacak tedbirler depremi en az hasarla atlatmamıza yardımcı olacaktır" dedi.
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu Başkanlığında gerçekleştirildi.
Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı esas alan, etkin ve etkili müdahale için yapılan proaktif çalışmalar doğrultusunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Çakıroğlu, ”Son 3 ayda yoğun bir şekilde ciddi afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Afetler hem maddi külfete hem de toplumdaki ruhsal çöküntülere sebebiyet veriyor. 1999 Marmara depreminde yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti. Can ve mal kayıplarımız had safhaya çıktı. Tabi, bunu önlemek buna önceden tedbir almak mümkün. Dünyada bunun örneklerini sergileyen birçok ülke var. Bunları biz de takip ederek kendi ön hazırlıklarımızı yaparak bu yıkıntıyı en aza düşürmenin gayreti içerisindeyiz. Depremin etkilerini en aza indirebilmenin en temel kurallarında biride vatandaşlarımızın bu konuya duyarlı olmalarıdır. 2020 Afetlere Hazırlık Yılı teması ile deprem öncesinde, deprem çantasının hazırlanması ve her ilçede belirlenen toplanma alanları hakkında bilgi sahibi olmak gibi alınacak tedbirler depremi en az hasarla atlatmamıza yardımcı olacaktır" diye konuştu.
Toplantı Hatay Afet ve Acil Durum Müdürü Ömer Akbaş’ın çalışmaları hakkındaki sunumu ile devam etti.

Hatay’da afete hazırlık toplantısı

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