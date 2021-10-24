Hatay'da akü hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Hatay'da baz istasyonlarından akü çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun, Belen ve Kırıkhan ilçelerindeki baz istasyonlarından akü hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, tespit ettikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı, baz istasyonlarından çalındığı belirlenen 12 akü ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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