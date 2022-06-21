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Hatay'da araçlardan yakıt çaldığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

21.06.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da araçlardan yakıt çaldığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Hatay'da araçlardan yakıt çaldığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde araçların yakıt depolarından mazot çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında 4 araçtan akaryakıt hırsızlığı olayına ilişkin soruşturma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayında kullanılan, plakasını tespit ettikleri aracı Ertuğrulgazi Caddesi'nde durdurdu. Araçta ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 440 litre mazot ve yakıt çekme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y, F.Ç. ile E.Y, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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