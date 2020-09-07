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Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı

HATAY HABERLERİ  | 07.09.2020 15:38 | Son Güncelleme

Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şüphelilere yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan zanlıların yakalanmasına yönelik özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerin ilçedeki 13 adrese düzenlediği operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 8 gram eroin, 14 gram kubar esrar, 8 kök Hint keneviri, 4 gram metamfetamin, 203 tabanca fişeği, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ele geçirildi.

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