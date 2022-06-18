Hatay'da arızalanan lokomotifin çarptığı işçilerden biri öldü, ikisi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan lokomotifin çarptığı 3 işçiden biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.

Azganlık Mahallesi'nde makinistlerin bulunmadığı freni arızalanan lokomotif, tren yolu hattında elektrik tellerinin onarımını yapan işçilerin olduğu platforma çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, işçilerden Abdullah Dönegel'in (29) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan işçiler R.S. (29) ve M.E. (27), ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma kapsamında iki makinist gözaltına alındı.

Lokomotifin tellerin tamirini yapan işçilerin olduğu platforma çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz