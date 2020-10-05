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Hatay'da asker uğurlama konvoyu düzenleyenlere ceza kesildi

HATAY HABERLERİ  | 05.10.2020 11:47 | Son Güncelleme

Hatay'da asker uğurlama konvoyu düzenleyenlere ceza kesildi

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak yasaklanmış olmasına rağmen asker uğurlaması yapan 5 sürücüye 5 bin 820 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi Öğretmenevi kavşağında asker uğurlaması için konvoy oluşturan sürücülerin araçlarından inerek eğlence düzenlediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler 5 aracın sürücüsünü tespit etti.

Yakalanan sürücülere "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet, trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye atmak ve kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" suçlarından toplam 5 bin 820 lira ceza uygulandı.

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