Hatay'da bal peteği çıtalarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bal peteği çıtalarına gizlenmiş 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir hafif ticari aracı Adana-İskenderun Otoyolu Dörtyol ilçesi girişinde durdurdu.

Araçta narkotik köpekleriyle yapılan aramada, bal peteği çıtaları arasına gizlenmiş 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü S.T. gözaltına alındı.



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