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Hatay'da bal peteği çıtalarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

19.09.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da bal peteği çıtalarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Hatay'da bal peteği çıtalarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bal peteği çıtalarına gizlenmiş 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir hafif ticari aracı Adana-İskenderun Otoyolu Dörtyol ilçesi girişinde durdurdu.

Araçta narkotik köpekleriyle yapılan aramada, bal peteği çıtaları arasına gizlenmiş 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü S.T. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Araç Dörtyol uyuşturucu

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