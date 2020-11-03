Hatay’da bazı evler karantinaya alındı

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Mızraklı Mahallesi’nde bulunan bazı evler korona virüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.

Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 26.maddesine istinaden 3 Kasım 2020 tarihli Hıfzısıhha kurulu tarafından Mızraklı Mahallesi, İnönü Caddesi No:42 İç kapı No:1,2,3 ve 4 ile aynı mahallede bulunan İnönü Caddesi No:44 adresindeki evlerin birden çok pozitif vaka olması sebebiyle korona virüs tedbirleri kapsamında 3 Kasım 2020 tarihinden 12 Kasım 2020 tarihine kadar karantinaya alınmasına karar verilmiştir” denildi.

