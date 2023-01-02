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Hatay’da bin 450 konut için kura çekimi yapıldı

02.01.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin Hatay etabı olan bin 450 konut için kura çekimi yapıldı.

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da spor salonunda gerçekleşen kura çekiminde, Hatay merkez ve İskenderun ilçesinde kayıt yaptırıp ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar katıldı.

Sabah saatlerinde başlayan kura çekimi; şehit yakınları, engelliler, emekliler ve gençler olmak üzere 4 kategori olarak gerçekleşti.
Kura çekimlerinde ismi çıkan Gülay Sürer, 30 yıldır kiracı olduğunu ve ev sahibi olacağı için sevinçli olduğunu ifade ederek, "Kiramı ödemekte çok zorlanıyordum özellikle kiralara gelen zamlar sebebiyle. Allah razı olsun devletimizden, inşallah herkese kısmet olur ev sahibi olmak" dedi.

56 yaşında ilk defa ev sahibi olacağını ifade eden Mehmet Hüseyin Yılmaz da, "4 yıl önce emekli oldum ve 4 yıldır ev sahibi olma hasreti duyuyordum. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, inşallah herkese nasip olur" diye konuştu.

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