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Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 77 mahallede sürecek

27.04.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde acil yıkılması gereken binaların yıkımlarına ve enkaz kaldırma çalışmalarına 77 mahallede devam edileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, 27 Nisan'da Antakya'daki Bağrıyanık, Kuruyer, Narlıca, Aydınlıkevler, Maşuklu, Açıkdere, Akcurun, Gökçegöz, Kışlasaray, Güllübahçe, Ulucami, Haraparası, Meydan, Şehitler, Yeni Cami, Habibi Neccar, Küçükdalyan, Hacı Ömer Alpagot, Sofular, Orhanlı, Kocaabdi, Kuyulu, Şirince, Havuzlar, Karaalibölüğü, Gazi, Cumhuriyet, Altınçay, Emek, Cebrail, Esenlik, Akevler, Ürgen Paşa, General Şükrü, Aksaray, General Şükrü Kanatlı, Esentepe, Odabaşı, Kuzeytepe, Saraykent, Akasya, Ekinci, Oğlakören, Kisecik, Karlısu, Dikmece, Karaali, Üçgedik, Alazi, Akhisar, Serinyol, Ovakent, Güzelburç, Bozüyük, Üzümdalı, Tanışma, Melekli ile Defne'deki Harbiye, Dursunlu, Sümerler, Yeşilpınar, Gümüşgöze, Balıklıdere, Büyükçat, Özbek, Sinanlı, Karşıyaka, Aknehir, Turunçlu, Akdeniz, Subaşı, Çekmece, Aşşağı Okçular, Yeniçağ, Samankaya, Orhanlı ve Armutlu mahallelerinde sürdürüleceği belirtildi.

Acil yıkılması gereken binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecekleri kaydedildi.

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