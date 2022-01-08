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Hatay'da bina yıkımı sırasında bitişikteki apartmanın 2 dairesi zarar gördü

08.01.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da bina yıkımı sırasında bitişikteki apartmanın 2 dairesi zarar gördü

Hatay'ın Antakya ilçesinde, kontrollü şekilde yıkılan bir binanın bitişiğindeki apartmanın iki dairesinde hasar oluştu.

Kışlasaray Mahallesi Harbiye Caddesi'nde, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bir binanın yıkımına başlandı.

İş makinelerinin de çalıştığı sırada, bitişikte bulunan apartmanın ilk iki katındaki 2 dairenin salon duvarı yıkıldı.

Olay sırasında dairelerin salonunda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Evi zarar gören Yorgaki Kayuka, gazetecilere, yatak odasında bulunduğu sırada büyük bir gürültü duyduğunu ve evini kontrol ettiğinde salon duvarının yıkıldığını gördüğünü söyledi.

Salon duvarı yıkılan diğer apartman sakini Eşref Taner Özkaya da gerekli tedbirler alınmadan yıkımın gerçekleştirildiğini savundu.

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