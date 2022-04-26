YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da bir evde 160 sikke ve 45 obje ele geçirildi

Hatay'da bir evde 160 sikke ve 45 obje ele geçirildi

26.04.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da bir evde 160 sikke ve 45 obje ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde, evinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 160 sikke ve 45 obje ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aktepe Mahallesi'ndeki bir adreste tarihi eser saklandığı bilgisine ulaştı.

A.K'ye ait ikamete baskın yapan ekipler, 160 sikke ve 45 obje tespit etti.

Ev sahibi A.K. gözaltına alındı, sikke ve objeler ise Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Medeniyetler Korosu, 15 yılda yaklaşık 2 milyon dinleyiciye ulaştıMedeniyetler Korosu, 15 yılda yaklaşık 2 milyon dinleyiciye ulaştı
Altay mücadelede kararlıAltay mücadelede kararlı
Adana'da 9. kattan park halindeki aracın üzerine düşen çocuk ağır yaralandıAdana'da 9. kattan park halindeki aracın üzerine düşen çocuk ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Hatay Hassa

Hatay Namaz Vakitleri 26 Nisan Salı

İmsak
04:15
Sabah
05:42
Öğle
12:38
İkindi
16:21
Akşam
19:25
Yatsı
20:46
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes severek tüketiyor! Zararı o kadar büyük ki...

Herkes severek tüketiyor! Zararı o kadar büyük ki...

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

7 günde turp gibi yapıyor! Akciğeri temizler cildi bebek gibi yapar...

7 günde turp gibi yapıyor! Akciğeri temizler cildi bebek gibi yapar...

Korona da böyle başlamıştı! Bir ülkeye daha sıçradı

Korona da böyle başlamıştı! Bir ülkeye daha sıçradı

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.