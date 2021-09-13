Hatay'da bir kadına otomobille çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3 çocuk annesi Sezen Kaplan'ın otomobil ile çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yakalanan sürücü Ali G, tutuklandı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Ağustos'ta Gökmeydan Kavşağı'nda otomobiliyle Sezen Kaplan'a (40) çarptığı öne sürülen Ali G'nin yakalanmasına yönelik karar çıkardı.

Avukatıyla adliyeye gelen şüpheli otomobil sürücüsü Ali G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Gökmeydan Kavşağı'nda 7 Ağustos'ta çocuklarına ekmek almak için evden çıkan Sezen Kaplan, bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kaplan'ın ailesi, sürücünün tutuklu yargılanması için sosyal medyada kampanya başlatmıştı.



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