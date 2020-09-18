Hatay'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.

Barbaros Mahallesi'nde evin bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, isminin Ali Yurt olduğunu tespit ettiği kişinin öldüğünü belirledi.

Ali Yurt'un cesedi incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada Ali Yurt'un ölü bulunmadan önce komşularıyla tartıştığı iddiası üzerine iki komşusu ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

