YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

Hatay'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

HATAY HABERLERİ  | 18.09.2020 15:50 | Son Güncelleme

Hatay'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.

Barbaros Mahallesi'nde evin bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, isminin Ali Yurt olduğunu tespit ettiği kişinin öldüğünü belirledi.

Ali Yurt'un cesedi incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada Ali Yurt'un ölü bulunmadan önce komşularıyla tartıştığı iddiası üzerine iki komşusu ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyorSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor
Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördüHatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı

Hatay Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:13
Öğle
12:35
İkindi
16:03
Akşam
18:46
Yatsı
20:00

Hatay Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Başaran Eczanesi
Antakya
Çıray Eczanesi
Antakya
İyilik Eczanesi
Antakya
Sendioğlu Eczanesi
Antakya
Belen Eczanesi
Iskenderun
Hal Eczanesi
Iskenderun
Selin Satar Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Hatay'da freni patlayan çöp kamyonu park halindeki araçlara çarparak durdu
Hatay'da freni patlayan çöp kamyonu park halindeki araçlara çarparak durdu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Acarlar Group Başkanı Erdinç Acar: “Türkiye’de en iyi yatırım aracı gayrimenkul”
Acarlar Group Başkanı Erdinç Acar: “Türkiye’de en iyi yatırım aracı gayrimenkul”
İskenderun’da Deniz Er Eğitim Alayı Mehmetçikleri yemin etti
İskenderun’da Deniz Er Eğitim Alayı Mehmetçikleri yemin etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.