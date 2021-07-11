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Hatay'da bir kişi kayısı bahçesinde ölü bulundu

11.07.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da bir kişi kayısı bahçesinde ölü bulundu

Hatay'da bir kişi kayısı bahçesinde ölü bulundu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi, kayısı bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde ilçeye bağlı Delibekirli Mahallesi'nde kayısı bahçesini sulamak için evden çıkan Mehmet Yıldırım'dan (75) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Ekipler, bölgede yaptığı aramada Yıldırım'ı kayısı bahçesinde hareketsiz halde buldu.

Yapılan incelemede Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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