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Hatay'da çay kenarında ceset bulundu

19.02.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da çay kenarında ceset bulundu

Reyhanlı'da, Suriye sınırına yakın bölgede erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgilere göre, Davutpaşa Mahallesi Afrin Çayı yakınlarında ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, çay kenarında erkek cesedi buldu.

Düzensiz göçmene ait olduğu tahmin edilen ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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