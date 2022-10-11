Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 3 firari zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama, silahla tehdit ve güveni kötüye kullanma gibi suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, 8 firari şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, E.O, M.E. ve C.T. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.



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