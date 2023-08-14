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Hatay’da çıkan yangında bir ev küle döndü

14.08.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da bir evde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi, evinin daha önce de yandığını söyleyerek, "Fakat son 4 yıldır çıkmıyordu. Bu yangınlar neden çıkıyor anlam veremiyorum" dedi.
Hatay’ın Erzin ilçesi Yeni Mahalle Akınlar Sokak’ta yaşayan ve ayakkabı boyacılığı yapan Hüseyin Taş’ın evinde dün gece saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Taş ve komşuları çıkan yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı ancak, yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Hüseyin Taş, zor durumda olduklarını belirterek, “Ben dün gece akraba ziyaretine gitmiştim. Eşim ve çocuklarım evde ve havaların sıcak olması nedeniyle çatıda yatıyordu. Aniden çıkan yangın nedeniyle eşim ve çocuklar kendilerini zor dışarıya atmışlar ve beni aradılar. Evde yangın çıktığını ve itfaiyeye haber verdiklerini söylediler. Ben de hemen eve geldim. Geldiğimde güç bela birikim yaparak yaptırdığım ev maalesef yanıyordu. İtfaiye gelerek yangını söndürdü. Fakat ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evimde bundan önceki yıllarda da defalarca yangın çıktı. Fakat son 4 yıldır çıkmıyordu. Bu yangınlar neden çıkıyor anlam veremiyorum. Evime zar zor doğalgaz almış ve taksitlerini daha yeni bitirmiştim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum. Yardımımıza koşan eş, dost ve komşularımdan Allah razı olsun” dedi.

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