Hatay'da cipin sürüye çarpması sonucu 58 hayvan telef oldu

Hatay’da cipin küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 58 hayvan telef oldu, sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AIK 242 plakalı cip, merkez Antakya ilçesi Kuzeytepe mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Kazada araç sürücüsü yaralandı, sürüdeki 56 küçükbaş ve 2 eşek telef oldu.

Yaralı sürücü ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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