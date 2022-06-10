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Hatay'da dalgıçlar denizde, öğrenciler sahilde temizlik yaptı

10.06.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da dalgıçlar denizde, öğrenciler sahilde temizlik yaptı

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi Balıkçı Barınağı içerisinde dalgıçlar denizde, öğrenciler sahilde temizlik yaptı.

Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER) tarafından düzenlenen etkinlikte, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri denizde dip temizliği, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler ve bir okulda eğitim gören özel öğrenciler ise barınakta temizlik yaptı.

Etkinliğin sonunda araç lastiği, cam şişe, demir parçaları ve plastik poşet gibi çok sayıda çöp toplandı.

YAKORDER Denetim Kurulu Başkanı Halis Kalkan, AA muhabirine, etkinliği çevre kirliliğine dikkati çekmek için düzenlediklerini söyledi.

Merkez gönüllüsü Esra Albayrak da özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerle anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

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