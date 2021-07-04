Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Mağaracık Mahallesi yakınlarında denize giren ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu 15 yaşındaki çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden vatandaşlar, çocuğu denizden çıkardı.

Çocuk, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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