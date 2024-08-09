Hatay’da depo yangını

Yangın, ilçeye bağlı Mağaracık Mahallesi’nde bir depo da meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası depo kullanılmaz hale geldi.
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