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Hatay'da depremler zeytin bahçesini ikiye ayırdı

06.03.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, Hatay'ın Defne ilçesindeki bir zeytin bahçesinde 15 metre genişlik ve 10 metre derinlikte yarık meydana geldi.

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan 6 Şubat depremlerinde, Defne ilçesine bağlı Çınarlı mahallesindeki arazinin farklı noktalarında oluşan zemin kayması nedeniyle derinlerdeki killi toprak yapısı ortaya çıktı.

"BU TARLA BİRLEŞİKTİ"

Mahalle sakinlerinden Aydın Akınay, depremi çok şiddetli yaşadıklarını, gece saatlerinde dışarı çıktıklarında dağdan kumaş yırtılması gibi ses geldiğini söyledi.

Farklı noktalarda benzer toprak kaymalarının yaşandığını, büyük bir tehlike atlattıklarını belirten Akınay, "Bu tarla birleşikti, daha önce çok geldim. Buralarda zeytin hasadına geliyorduk. Tarla böyle değildi. Ağaçlar birleşikti, şimdi hepsi yamulmuş. Müthiş bir boşluk oluşmuş. Sanki beton dökülmüş gibi bir zemin var." şeklinde konuştu.

Akınay bölgedeki toprağın altındaki kil katmanını ilk defa gördüklerini ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Emrah Akınay da tarlaya gelip baktıklarında arazinin birbirinden ayrıldığını gördüklerini, zeytinlikte daha önce benzer bir göçükle karşılaşmadıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Defne Göçük fay hattı toprak kayması

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