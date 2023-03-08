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Hatay'da depremzede kadınlar umutlarını ayakta tutuyor

08.03.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle akrabalarını, yakınlarını, komşularını kaybeden kadınlar, yaşamlarını sürdürdükleri çadır kentte birbirlerine de destek oluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortak kaderi paylaşan depremzede kadınlar, Hatay Stadyumu'nun yanında kurulan çadır kentte ailelerinin ve birbirlerinin yaralarını sarıyor.

Kimisi evli kimisi bekar kimisi ise çocuklu olan kadınlar, kayıplarına rağmen hem kendi hayatlarını hem de şehirlerini yeniden inşa etmek için geleceğe ümitle bakıyor.

Çöken binadan son anda eşi ve 2 çocuğuyla çıkan Keriman Sevay, AA muhabirine, çok kötü bir afet yaşadıklarını ancak gelen yardımlarla ayakta kaldıklarını söyledi.

Öldümden döndüklerini anlatan Sevay, "Sevdiklerimizi kaybettik evet ama buna da şükrediyoruz. Hayata tutunmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle eski günlere döneceğimize inanıyorum. Belki her şey eskisinden daha güzel olacak. Bu şehirdeki enkazı kadınların gücü kaldıracak. Eğer birlik olurlarsa inşallah kaldıracağız." diye konuştu.

Bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Sevay, daha güzel günlerin kendilerini beklediğini ve hep ailelerinin başında olacaklarını dile getirdi.

"ESKİ GÜNLERE DÖNECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Tek çocuğuyla yıkılan binadan kurtulan Özlem Kafaoğlu da depremden önce güzel bir evi ve kazançları olduğunu söyledi.

Yaşanan afetin ortak bir kaderde insanları buluşturduğunu aktaran Kafaoğlu, "Ben gidemedim buradan. Eski günlere döneceğimize inanıyorum. Zaten buna inanmasam burada duramam. Umutsuz insan yaşar mı zaten? Benim 6 yaşında bir kızım var ve Allah bana bağışladı. Eskiye dönünce hayatımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hatay'daki enkazı yaşadıkları umudun kaldıracağını, kadınların da burada birbirine destek olduğunu dile getiren Kafaoğlu, durumlarını soran ve yardımda bulunan tüm herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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