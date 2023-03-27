Hatay'da depremzede öğretmenlerin kurduğu çadır sınıftan melodika sesi yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın Defne ilçesinde çadır sınıf kuran gönüllü öğretmenler, müzik ve resim dersleriyle çocukları afetin etkilerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Evi ve çalıştığı özel okulun binası hasar gören İngilizce öğretmeni İlker Gündoğan (28), 6 Şubat'taki depremin ilk günlerinde arkadaşlarının gönderdiği ufak bir çadırı mahallesine kurarak, burada yaşamaya başladı.

Bir süre sonra daha büyük çadır temin eden Gündoğan, meslektaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonucu elindeki çadırı, mahallesindeki çocuklara müzik ve resim eğitimi verilen sınıfa dönüştürme kararı aldı.

Gündoğan ve gönüllü meslektaşları, ellerindeki kitaplar, daha sonra da bağış olarak gelen melodika, boyama kitapları ve eğitim materyalleriyle çadırı çocukların müzik ve resim eğitimi alabileceği alana dönüştürdü.

"EĞİTİM DE SU VE YEMEK GİBİ TEMEL İHTİYAÇLARIMIZDAN BİRİ"

Gündoğan, AA muhabirine, çadır sınıfa her yaştan çocuğun büyük istekle geldiğini, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Her geçen gün daha çok çocuğun çadıra geldiğini ve yardımseverlerin kendilerine zaman zaman destek verdiğini dile getiren Gündoğan, "Su ve yemek gibi ihtiyaçlarımızı karşıladık ama eğitim de su ve yemek gibi temel ihtiyaçlarımızdan biri." dedi.

Gündoğan, çocukların bu dönemde maruz kaldığı konuşmaların hep depreme yönelik olduğuna işaret ederek, ilgilerini başka yöne çekebilmek için çadır sınıfı hazırladıklarını belirtti.

"Bir grupken ikiye, üçe çıktık. Materyal ihtiyacımız daha da arttı. Çocuklar duydukça geliyor. Bu konuda destek istiyoruz. Alanımız dar. Alanı büyüterek daha çok çocuğa hitap etmek istiyoruz." diye konuştu.

Gündoğan, bir haftadır eğitime başladıkları çadır sınıftan yükselen melodika sesinden mahalle sakinlerinin ilk başlarda rahatsız olduğunu ifade ederek, çocuklarını mutlu gören ailelerin bu duruma alıştığını, akşamları da buradan melodika sesi yükseldiğini belirtti.

"VELİLER GELİP TEŞEKKÜR ETMEYE BAŞLADI"

Yaklaşık 5 yıldır müzik öğretmenliği yapan 29 yaşındaki Ezgi Ataş ise çalışmalara başlamalarının ardından kuzeninin, depremde vefat eden nişanlısı adına sınıfa melodika bağışladığını söyledi.

Ataş, çocukların dersleri heyecanla beklediğini, sınıfa ders saatinden önce geldiğini anlatarak, "Veliler gelip teşekkür etmeye başladı. Çünkü çocuklar sanatla uğraşıyor, enstrüman öğreniyorlar." ifadelerini kullandı.

