YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da depremzedelerin diş tedavileri mobil hizmet otobüsünde yapılıyor

Hatay'da depremzedelerin diş tedavileri mobil hizmet otobüsünde yapılıyor

27.02.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremzedelerin diş tedavileri, ağız ve diş sağlığı mobil otobüsünde yapılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Diş Hekimleri Odası işbirliğinde, 2 hekimin aynı anda hasta alabileceği kapasiteye sahip otobüs, Çekmece Mahallesi'nde depremzedeler için kurulan çadır kentte konuşlandırıldı.

Depremzedelere diş çekimi, kanal ve dolgu tedavisi uygulanabilen mobil araç önünde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Konya Diş Hekimleri Odası Başkanı Mete Algen, AA muhabirine, depremzedelerin acılarına merhem olmak için bölgede görev yaptıklarını söyledi.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, birçok binanın yıkıldığı kentte diş sağlığı alanında da büyük sıkıntı yaşandığını anlatan Algen, bu kapsamda belediyeyle işbirliği içinde çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mobil araçta depremzedelerin yarım kalan tedavilerini yaptıklarını aktaran Algen, acil diş sağlığı problemi yaşayanlara da yardımcı olduklarını belirtti.

Gönüllü hekimlerin mobil araçta hizmet verdiğini aktaran Algen, "Burada ne zaman dental sektör ayağa kalkar, bu hizmet normal bir şekilde verilmeye başlarsa o zamana kadar gönüllü olarak buradayız. Acil olarak diş çekimi ve kanal tedavisi gibi ağrıyı dindirmeye yönelik hizmetimiz oluyor. Şu anda 2 ünite ve iki hekimimiz var. Yerelden de destek veren gönüllü hekimlerimiz var." diye konuştu.

Diş hekimi Bünyamin Metin ise depremzedelere hizmet verebilmekten onur duyduğunu belirtti.

Bölge halkında diş problemlerinin çok fazla olduğunu anlatan Metin, mobil araçta yoğun bir şekilde diş tedavisi, çekimi ve dolgusu yaptıklarını söyledi.

Diş hekimi Güvenç Ulaşan da mobil hizmet otobüsünde tüm acil tedavileri yapabildiklerini anlattı.

Depremzede Pınar Kaya da kızı ve eşinin diş tedavisinin yapıldığını belirterek, verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gönüllü aşçılar günde 7 bin 500 kişilik yemek yaparak dağıtıyorGönüllü aşçılar günde 7 bin 500 kişilik yemek yaparak dağıtıyor
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandıKırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Siirt’te çığ düşmesi sonucu öğrenci ve öğretmenler yolda mahsur kaldıSiirt’te çığ düşmesi sonucu öğrenci ve öğretmenler yolda mahsur kaldı
Anahtar Kelimeler:
Hatay Antakya Konya Büyükşehir Belediyesi

Hatay Namaz Vakitleri 27 Şubat Pazartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:02
Öğle
12:53
İkindi
16:03
Akşam
18:34
Yatsı
19:48
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.