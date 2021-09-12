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Hatay'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

12.09.2021 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde refüje çarptıktan devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Adem Y. idaresindeki 79 EA 269 plakalı otomobil, Gaziantep-Hassa Kara yolu Akbez Mahallesi'nde refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ekipleri, kazada yaralanan F.Y, K.Y. ve S.Y'yi Hassa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza, Gaziantep-Hassa kara yolunda trafiğin aksamasına neden oldu.

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