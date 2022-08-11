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Hatay’da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

11.08.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Hatay’da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, M.E’nin kullandığı 06 GT 657 plakalı otomobil, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücüyle birlikte otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

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