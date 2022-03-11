Hatay'da dolu yağışı sahildeki ilçeyi beyaza bürüdü

Hatay'da etkili olan dolu yağışı sonucu Akdeniz sahilindeki Dörtyol ilçesi beyaza büründü.

İlçede 2 gündür etkili olan sağanak sabah saatlerini yerini doluya bıraktı.

Aniden bastıran ve 20 dakika kadar yağan dolu ilçe genelinde etkili oldu.

Bu anı fırsata çeviren vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.

İlçe sakinlerinden Yunus Emre Tufan, AA muhabirine, aniden bastıran dolu nedeniyle ilçenin kar yağmış gibi beyaz örtünün altında kaldığını söyledi.



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