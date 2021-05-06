Hatay'da "dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis memuru yaralandı

HATAY ( AA ) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçan bir kişinin kullandığı motosikletin trafik polisine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan motosikletli polis ekipleri tarafından takibe alındı.
Kısa süren kovalamaca sonrası bir akaryakıt istasyonuna giren motosikletli, kendisini yaya olarak durdurmak isteyen polis memuruna çarptı. Kazada motosiklet de devrildi.
Motosikletin çarpması sonucu hafif şekilde yaralanan polis memuru 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazadan sonra yaya olarak kaçan sürücü gözaltına alındı.
Kaza anının yansıdığı iş yerinin güvenlik kamerasında akaryakıt istasyonu içinde kaçmaya çalışan motosikletlinin, kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarpıp, yaya olarak kaçması yer alıyor.
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