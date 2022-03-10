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Hatay'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı

10.03.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ehliyet sınavına kopya çekmek için kamera ve ses cihazıyla girmeye çalışan sürücü adayı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında yapılan sürücü belgesi sınavına girenlerin rutin üst arama kontrollerini gerçekleştirdi.

Ekipler, sürücü adaylarından M.E.A'nın kıyafetinin yaka kısmında kamera ve ses cihazı düzeneği ele geçirdi.

Kopya düzeneğine el konuldu, şüpheli gözaltına alındı.

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