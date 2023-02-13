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Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Asteğmen Yunuscan Günay son yolculuğuna uğurlandı

13.02.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Asteğmen Yunuscan Günay, Esenyurt’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay’da görev yapan Asteğmen Yunuscan Günay, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Günay için bugün öğle namazına müteakip Esenyurt Serhan Tirit Merkez Camii’nde cenaze tören düzenlendi. Törene, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt İlçe Kaymakamı Vural Karagül, İstanbul İl Jandarma personeli, ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası helallik alındı. Alınan helalliğin ardından Asteğmen Yunuscan Günay, cenazesi Esenyurt Yeni mezarlığına defnedildi.

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