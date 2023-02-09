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Hatay'da enkazdan 2 yaşındaki çocuk 79 saat sonra kurtarıldı

09.02.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar, depremden 79 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden ekiplerden Erzurum AFAD ekibi, Odabaşı Defne Öğretmenler Sitesi mevkisinde ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı.

Betonları duvar delici aletlerle kesip koridor oluşturan ekipler, uzun uğraşlar sonucu 2 yaşındaki Mert Tatar'a ulaştı.

Depremden 79 saat sonra enkazdan kurtarılan Tatar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erzurum AFAD ekibi, gönüllülerle birlikte yaklaşık 140 personelle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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Erzurum Hatay çocuk afad

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